Жена Андрея Макаревича заговорила на украинском и показалась с маленьким сыном в сине-желтых нарядах

Жена лидера российской рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича Эйнат Кляйн в очередной раз выразила свою поддержку Украине.

Так, на странице в Instagram жена Андрея Макаревича, журналистка и бизнесвумен Эйнат Кляйн разместила трогательный кадр, на котором предстает вместе с 5-месячным сыном Эйтаном.

Избранница музыканта держит их малыша на руках в желтом боди, сама же Эйнат одета в голубую кофту – таким образом женщина воспроизвела украинский флаг.

Фото Кляйн прокомментировала по-украински: "Победа будет за ними" и добавила UA.

Жена Андрея Макаревича с сыном / Фото: instagram.com/_einatklein_

В свою очередь, подписчики Эйнат поблагодарили ее и ее мужа за поддержку: "Привет вам из Харькова, Украина", "Украина победит", "Да, наши дети обязательно будут жить, зная, что победа за нами", "Спасибо за добрые слова".

Напомним, что жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн родом из Киева, впрочем, уже долгое время живет и работает в Израиле, где на свет появился сын супругов. Пара активно поддерживает украинцев. Из-за своей позиции и откровенного осуждения войны, которую РФ развернула против Украины, Макаревича в начале сентября признали "иностранным агентом" в России.

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