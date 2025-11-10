- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1427
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Андрея Шевченко трогательно поздравила сына-красавца с 19-летием и показала, как он изменился
Кристен Пазик показала фото именинника, который пошел по пути легендарного отца.
Жена президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко — модель Кристен Пазик — трогательно поздравила их сына Кристиана с днем рождения.
Так, в семье Шевченко двойной праздник — недавно, а именно 30 октября звездная семья праздновала 21-летие старшего сына. Сегодня же особый день у их среднего сына Кристиана — парню исполнилось 19 лет.
«С 19-м Днем рождения, наш Кристиан, мы тебя так любим!», — написала Кристен в своем Instagram, добавив теплое фото именинника.
К слову, Кристиан, как и его звездный отец, выбрал футбольную карьеру. Парень активно развивается в спорте и уже имеет первые успехи в молодежных командах.
Напомним, недавно украинская певица Алена Омаргалиева поделилась, что ее 11-летний сын Тимур теперь тренируется в известном футбольном клубе. Артистка также рассказала, как часто имеет возможность посещать матчи и поддерживать сына с трибун.