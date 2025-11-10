Жена Андрея Шевченко трогательно поздравила сына-красавца с 19-летием и показала, как он изменился

Андрей Шевченко с Кристен Пазик и сыном / © instagram.com/kristenpazik

Жена президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко — модель Кристен Пазик — трогательно поздравила их сына Кристиана с днем рождения.

Так, в семье Шевченко двойной праздник — недавно, а именно 30 октября звездная семья праздновала 21-летие старшего сына. Сегодня же особый день у их среднего сына Кристиана — парню исполнилось 19 лет.

«С 19-м Днем рождения, наш Кристиан, мы тебя так любим!», — написала Кристен в своем Instagram, добавив теплое фото именинника.

Кристиан Шевченко / © instagram.com/kristenpazik

К слову, Кристиан, как и его звездный отец, выбрал футбольную карьеру. Парень активно развивается в спорте и уже имеет первые успехи в молодежных командах.

