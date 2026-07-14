Жена Андрея Шевченко в 22-ю годовщину брака показала, как они выглядели в молодости

Андрей Шевченко и Кристен Пазик / © Getty Images

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Жена президента Украинской ассоциации футбола и бывшего футболиста Андрея Шевченко показала, как они выглядели в молодости.

Американская модель Кристен Пазик посвятила мужу пост в Instagram. Она это сделала не просто так, а по случаю особенной даты. 14 июля Андрей Шевченко и Кристен Пазик празднуют годовщину бракосочетания. Влюбленные уже ровно 22 года живут в статусе супругов.

Так что у праздничную дату модель опубликовала их с мужем архивное фото. Кадр был сделан, когда Андрей Шевченко и Кристен Пазик были еще молоды.

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Андрей Шевченко и Кристен Пазик / © instagram.com/kristenpazik

Кроме того, жена бывшего футболиста показала их свежее фото. Счастливые супруги позировали во дворе. Модель была изображена в вечернем платье, а рядом с ней в классическом костюме был бывший футболист, который нежно обнимал жену.

«22 года! С годовщиной!» — нежно обратилась к мужу модель.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик / © instagram.com/kristenpazik

Отметим, Андрей Шевченко и Кристен Пазик поженились 14 июля 2004 года. В браке супругов родились четверо сыновей — Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Напомним, недавно солист группы «ТИК» Виктор Бронюк праздновал годовщину брака с супругой. По случаю особенной даты артист показал, какой была его свадьба 18 лет назад.

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