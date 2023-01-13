Жена Арестовича рассказала, чем занимается, и прокомментировала президентские амбиции мужа

Анастасия Арестович также вспомнила, как они познакомились с мужем.

Супруга советника Офиса президента Алексея Арестовича Анастасия Арестович впервые дала интервью на украинском телевидении.

Анастасия побывала в студии "Сніданку з 1+1" и рассказала о своей жизни. Так, жена советника ОП призналась, чем занимается в профессиональной сфере:

"Сейчас у нас есть такой проект, он функционирует в Украине и еще в некоторых странах. Что касается Киева, то, в основном, я занимаюсь организационными вопросами здесь. Это такой проект, возможно, он даже станет образовательным, потому что мы собрали вокруг друзей, единомышленников, которые интересуются темами саморазвития, духовности, хотят развиваться в некоторых сферах, поэтому приглашаем экспертов, делаем мастер-классы, встречаемся, играем", — поделилась Арестович.

Алексей и Анастасия Арестович / Фото: Алексей Арестович/Facebook

Кроме того, Анастасия призналась, что для души она сейчас занимается эстрадным вокалом и пообещала как-то порадовать своим пением в студии "Сніданку".

Также супруга Арестовича прокомментировала его недавнее заявление в одном из интервью. Тогда советник ОП сказал, что если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок, Арестович будет баллотироваться на пост президента Украины. Однако Анастасия призналась, что она пока не видит себя в роли первой леди страны.

Алексей Арестович с супругой / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

"Публичность мне нелегко дается. Алексей мне иногда говорит: "Готовься", пожалуй, это что-то означает. Дискомфорт от перспектив – он присутствует. На самом деле, я пока плохо осознаю, что на самом деле меня может пугать. Но для меня камерная жизнь более привычна", – прокомментировала Анастасия.

Анастасия Арестович в студии Сниданка: о популярности мужчины, воспитании детей и ревности

Арестович также вспомнила, как они с мужем познакомились:

"Подружка пригласила меня пойти с ней в авторскую школу Алексея, я тогда ничего о нем не знала, но я согласилась. Поскольку как раз интересовалась этими темами, психологией", — коротко рассказала Анастасия.

Алексей Арестович с сыном / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Отметим, что Алексей и Анастасия Арестович вместе уже восемь лет. Для Анастасии это первый брак. Супруги воспитывают общего сына, 6-летнего Александра.

Напомним, ранее жена Алексея Арестовича рассказала, как отдыхала вместе с предыдущими семьями мужа. Анастасия призналась, что поддерживает теплые отношения с двумя бывшими супругами Алексея.

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