Жена Арестовича рассказала о романтике в их отношениях и как реагирует на поклонниц мужа

Советник Офиса президента Алексей Арестович счастлив в браке со своей супругой Анастасией.

Возлюбленная политика рассказала, что с начала войны их отношения стали еще крепче. Несмотря на все сложности и переживания, парочка находит время для романтики. Супруги любят вместе пообедать в хорошем месте. Как призналась Анастасия, романтика в семье присутствует во всем.

"В нашей личной жизни имеют значение определенные ритуалы. Несмотря на войну, мы пытаемся найти время друг для друга. Мы можем встретиться в хорошем месте и вместе пообедать. Романтика присутствует во всем — от объятий до искренних разговоров", — рассказала любимая Арестовича в интервью elle.ua.

Алексей Арестович с супругой / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Кстати, в семье политика есть некоторые семейные традиции. Анастасия рассказала об одной с них. Влюбленные любят вместе смотреть сериал "Друзья".

"Мы часто пересматриваем сериал "Друзья". Эта традиция тянется еще с начала наших отношений. Некий островок стабильности. Уже, пожалуй, раз сто мы пересмотрели все серии, но каждый раз включаем снова с удовольствием", — призналась Анастасия.

В целом жена политика прокомментировала и его популярность среди женщин. Анастасия призналась, что ее муж был известен еще тогда, когда они познакомились. А то, что его любят женщины, Настю только радует.

Алексей Арестович с женой и дочерью / Фото: facebook.com/alexey.arestovich

"Популярность мужа органично встроена в нашу повседневную жизнь еще от нашего знакомства. Я совершенно сознательно принимала решение связать жизнь именно с таким человеком, поэтому процесс адаптации уже давно прошел. А то, что к нему приковано большое внимание женской и, как по мне, не меньше мужской аудитории, меня радует. Чем больше людей будут чувствовать себя уверенно и будут информированы, тем лучше", — поделилась Анастасия.

Напомним, недавно певица Дженнифер Лопес наконец-то решила рассказать поклонникам о своей второй свадьбе с актером Беном Аффлеком, которая состоялась в августе, и показала фото с церемонии.

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