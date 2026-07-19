Жена Артема Пивоварова впервые засветилась с ним на публике после новостей о тайной свадьбе

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarovmusic

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Жена украинского певца Артема Пивоварова впервые засветилась с ним на публике после новостей об их тайном браке.

Исполнитель 18 июля выступил на фестивале Atlas, что проходит в Киеве. Артист радовал публику своими хитами, зажигал сцену, исполнял трюки и активно взаимодействовал со зрителями.

Как оказалось, Артем Пивоваров прибыл в Atlas Festival не сам. Редакция сайта ТСН.ua заметила его жену Дашу Чередниченко, с которой, как выяснилось, артист заключил тайный брак. Избранницу певца удалось застать, когда та как раз проходила под сценой. Она была одета в черный наряд, а волосы ее были собраны в мокрой укладке.

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Отметим, новости о браке Артема Пивоварова и Даши Чередниченко распространились 13 июля. Парочку заподозрили в тайной свадьбе. Дело в том, что Даша сменила документы и стала указываться как Пивоварова. Ни певец, ни его избранница эту новость не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua готовила подборку, где раскрывала подробности о тайном браке Артема Пивоварова. Предлагаем узнать, на ком певец женился, и посмотреть фото его избранницы.

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