Жена Артура Логая попала в ДТП и показала разбитое авто

Артур Логай с женой / © instagram.com/simple_curly

Жена украинского актера Артура Логая попала в ДТП.

Об этом блогерша Евгения Логай сообщила в своем Instagram. Избранница артиста говорит, что воспользовалась авто мужа, поскольку ее находилось на СТО. Однако, к сожалению, с Евгенией произошел досадный инцидент. Она попала в ДТП, ведь не справилась с управлением и не успела вовремя затормозить.

"Я разбила авто Артура... В моменте аж руки начали трястись. К сожалению, в авто был сын и собака...Напугались все, а я когда поняла, что не справляюсь с торможением - поймала отчаяние", - поделилась Евгения.

Авто Артура Логая / © instagram.com/simple_curly

К счастью, все прошло хорошо. Единственное, что машина теперь требует ремонта. Но Евгения очень сильно благодарна мужу за его реакцию. Первым делом Артур Логай поинтересовался, все ли в порядке с женой, сыном и собакой. А что касается авто, то актер призвал Евгению вообще не волноваться, ведь это не главное для него и он со всем разберется.

"Муж: "Жень, ты в порядке, не ушиблась, Лев как, Леа? Успокойся, ничего страшного, вызывай копов, машина, если на ходу, езжай домой, я со всем разберусь". И это разберусь для меня - все", - поделилась Евгения.

