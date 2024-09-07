Жена Бабкина показала фото их 14-летней дочери и какой сюрприз они сделали для нее

Дочь звезд празднует день рождения.
В семье музыканта Сергея Бабкина и его супруги Снежаны праздник.
Сегодня, 7 сентября, их дочь Веселина отмечает 14-летие. По случаю дня рождения девушки звездные родители посвятили ей пост в Instagram. На совместном фото Сергей с женой обнимают подросшую дочь в саду. И также родители адресовали имениннице теплые поздравления и пожелали быть самой счастливой.
"С днем рождения, наша красавица! Пусть твои зеленые глаза всегда сияют от счастья! Любим безгранично!", — нежно поздравили супруги.
Также Снежана вспомнила, когда Веселина была совсем маленькой и поделилась архивными кадрами.
К слову, Бабкины также показали праздничный сюрприз для дочери. Так, с самого утра супруги подготовили для 14-летней Веселины букет цветов и удивили ее на пороге дома. Девушка была невероятно счастлива и погрузилась в объятия папы.
В комментариях поклонники музыканта также присоединились к поздравлениям:
- Наши поздравления Веселине! Пусть всегда везет
- Какая вы отличная семья. Искренние поздравления! Счастливой судьбы и мирного неба
- Поздравляю вашу красавицу и вас! Пусть жизнь будет полна того, чего желает душа
Напомним, недавно певица Камалия также поздравляла своих дочерей-близнецов с важным праздником и вспоминала, какими они были в детстве.
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