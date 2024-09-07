Жена Бабкина показала фото их 14-летней дочери и какой сюрприз они сделали для нее

В семье музыканта Сергея Бабкина и его супруги Снежаны праздник.

Сегодня, 7 сентября, их дочь Веселина отмечает 14-летие. По случаю дня рождения девушки звездные родители посвятили ей пост в Instagram. На совместном фото Сергей с женой обнимают подросшую дочь в саду. И также родители адресовали имениннице теплые поздравления и пожелали быть самой счастливой.

"С днем рождения, наша красавица! Пусть твои зеленые глаза всегда сияют от счастья! Любим безгранично!", — нежно поздравили супруги.

Сергей Бабкин с женой и дочерью / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Также Снежана вспомнила, когда Веселина была совсем маленькой и поделилась архивными кадрами.

Сергей Бабкин с женой и дочерью / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

К слову, Бабкины также показали праздничный сюрприз для дочери. Так, с самого утра супруги подготовили для 14-летней Веселины букет цветов и удивили ее на пороге дома. Девушка была невероятно счастлива и погрузилась в объятия папы.

Сергей Бабкин с дочерью / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сергей Бабкин с дочерью / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

В комментариях поклонники музыканта также присоединились к поздравлениям:

Наши поздравления Веселине! Пусть всегда везет

Какая вы отличная семья. Искренние поздравления! Счастливой судьбы и мирного неба

Поздравляю вашу красавицу и вас! Пусть жизнь будет полна того, чего желает душа

Напомним, недавно певица Камалия также поздравляла своих дочерей-близнецов с важным праздником и вспоминала, какими они были в детстве.

Читайте также: