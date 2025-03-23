Жена Бабкина показала их подросшего 17-летнего сына и как всей семьей они время проводят

Жена украинского певца Сергея Бабкина поделилась семейным контентом.

Блогерша Снежана Бабкина впервые за длительное время показала их 17-летнего сына Артура. По словам избранницы музыканта, парень увиделся с семьей после продолжительной разлуки. Вместе они сделали фото в лифте. Вероятно, они с ним проживают в разных городах или странах за границей из-за обучения Артура в вузе.

Семья Сергея Бабкина / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Воссоединившись семья музыканта устроила себе прогулку. Блогерша показала не только сына, но также и 14-летнюю дочь Веселину. Кроме того, к семейству Бабкиных присоединилась сестра Снежаны, очень похожая на нее.

Дети Сергея Бабкина / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Дети Сергея Бабкина / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Жена Сергея Бабкина с сестрой / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Бабкины в полном составе семьи наслаждаются временем друг с другом, а звездная мама радует родных вкусными блюдами. В то же время несколько раньше Сергей показывал и еще одного младшего сына Елисея. Звездный отец поделился кадром, как 5-летний мальчик завтрак ест.

Сын Сергея Бабкина / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, недавно певица София Ротару показала редкое фото своего 31-летнего внука. Более того, она публично обратилась к нему с особыми поздравлениями.

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