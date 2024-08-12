Жена Бабкина призналась, что их 16-летний сын в Германии не поступил в вуз, и объяснила почему

Жена украинского певца Сергея Бабкина, которая ранее рассказывала о своих проблемах со здоровьем, призналась, почему их 16-летний сын не поступает в вуз.

В этом году Артур окончил школу в Германии. Парень увлекается разработкой сайтов для продажи товаров, однако не спешит учиться в этом направлении. Более того, после школы Артур не поступает в вуз. Как объяснила актриса Снежана Бабкина, помехой юноше стоит языковая проблема. Артур не знает немецкого, поэтому этот и следующий год он посвятит его изучению. Уже со временем, когда уровень языковых знаний будет достаточен, сын Снежаны и Сергея Бабкина будет поступать на учебу в высшее учебное заведение.

Снежана и Сергей Бабкины с сыном / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Он еще не может поступать в вуз, потому что у него пока что нет должного уровня немецкого языка. Артур сначала ходил в немецкую школу, но потом не захотел там учиться. Он окончил украинскую школу в Германии. У них был немецкий, но его недостаточно для того, чтобы поступить либо в колледж, либо в вуз. Поэтому он хочет с сентября ходить на курсы, чтобы дотянуть хотя бы до B1, тогда будет возможность куда-то поступать", — рассказала Бабкина в интервью kp.ua.

Если же Артур увлекается более техническими занятиями, то 13-летняя Веселина – творческими. Как говорит Снежана Бабкина, она очень любит рисовать, а в школе все удивляются ее талантом. Кстати, и Веселина, и 5-летний Елисей, в отличие от Артура, немецкий язык уже выучили и свободно на нем общаются.

Снежана Бабкина с детьми / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Сергей очень красиво рисует, и в детстве, юности очень много всего крутого делал своими руками. Когда мы приходим на собрания в ее немецкую школу, все увлекаются, сколько всего Веселина умеет. Говорит, что хочет быть дизайнером интерьеров, домов. Это ее тема. Она уже, конечно, как и Елисей, свободно разговаривает на немецком", — говорит Бабкина.

Напомним, недавно старший сын Снежаны и Сергея Бабкиных в Германии окончил украинскую школу. Супруги показывали, как прошел выпускной Артура.

Читайте также: