Жена Бабкина шокировала, как оккупанты полностью уничтожили квартиру их кума в Харькове

Жена украинского певца Сергея Бабкина, актриса Снежана рассказала о горе в семье знакомого.

В частности, избранница артиста отреагировала на постна Facebook-странице Олега Звягинцева, который оказался ее кумом. Так, мужчина осветил очередное преступление россиян и сообщил, что из-за обстрела Харькова 15 сентября ФАБами его квартира была полностью уничтожена. К счастью, его семьи в момент попадания вражеского снаряда не было внутри. Все они уцелели.

"Вчерашний (15 сентября – прим. ред.) ФАБ по Харькову попал прямо в нашу квартиру на 10 этаже. Квартира разрушена взрывом и последующим пожаром. К счастью, в квартире в этот момент не было никого и моя семья не пострадала. Много кто, увидев фото в Интернете, написал мне, очень благодарен за ваши слова поддержки! Мы, честно говоря, шокированы и в отчаянии, полное разорение внутри и еще до конца не осознали. Впереди наверняка длительный процесс восстановления, если там вообще возможно восстановление. Пока ГСЧС не пускают выше 6 этажа, поскольку есть угроза обрушения плит и разбирают завалы (сказали, что одиннадцатый этаж обрушился на наш десятый)", - шокировал Олег.

Снежана Бабкина о трагедии кума в Харькове / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина о трагедии кума в Харькове / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Жена музыканта Сергея Бабкина сделала репост публикации Олега и призналась, что уже помогла куму финансово.

"Друзья, это мой кум. Я крестная мать их сыночка Максика. Вчера снаряд попал в их квартиру и уничтожил все! Невероятная семья, мои родные люди нуждаются в нашей помощи! Мой сегодняшний донат именно им!", — поделилась Снежана Бабкина.

Снежана Бабкина о трагедии кума в Харькове / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, недавно актриса сериала "Учениця Мольфара" Елена Михайличенко также рассказала о потере дома ее бабушки в оккупированной Херсонской области.

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