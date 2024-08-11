Жена Бабкина шокировала, как у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем: "Нужна операция"

Жена музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина – рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

Знаменитость поделилась, что начала плохо чувствовать себя из-за стресса, вызванного войной. Хотя семья Бабкиных и выехала из Харькова в Германию, но актриса скучала по родному дому и переживала за судьбу Украины. Как говорит Снежана, ее внутренняя боль переросла в физическую. В общем, у Бабкиной в пояснице образовалась грыжа. Знаменитость чувствовала ужасную боль, из-за которой даже не могла ходить, а никакие обезболивающие не помогали.

Артистка обратилась за помощью к немецким врачам, которые сразу же начали говорили, что необходима операция. Снежана пообщалась со специалистами из Харькова, которые подтвердили это.

Снежана Бабкина / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"За этот год моя боль переросла в физическое недомогание, и в какой-то момент у меня очень сильно начала болеть нога. Я никогда в жизни не испытывала такой боли. Боль не прекращалась, я не могла спать, никакие обезболивающие не помогали. У меня просто отнимало ногу. Мне сделали МРТ, и оказалось, что в пояснице – огромного размера грыжа. Немцы смотрели на меня с безумными глазами: "Как ты еще ходишь? Срочно вырезать". Думаю, позвоню своим харьковским врачам, а они мне — то же самое: "Мы бы хотели тебе сказать, что все окей, но нет, нужна операция, причем очень серьезная", — рассказала актриса в интервью для kp. ua.

В конце концов, Снежана Бабкина, которая занимается духовными практиками, начала углубляться в свои мысли и переживания. Знаменитость поняла, что испытывает ужасную боль по дому, которая и повлияла на физическое состояние звезды. Бабкина начала это проработать, а впоследствии боль исчезла. Актриса потом сходила на осмотр к врачам, а они были удивлены. Оказалось, что Бабкина исцелилась, а операция больше не нужна. Отметим, что самолечение может быть вредным для вашего здоровья!

Снежана Бабкина / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Я сразу же, занимаясь более 10 лет практиками, задала себе вопрос: что такое поясница, позвоночник. Поясница – это наша опора, наше внутреннее чувство безопасности. Конечно, у каждого из нас сейчас ни опоры, ни чувство безопасности. И я поняла, что моя боль по дому сыграла свою роль. Я стала усиленно ежедневно с этим работать. А через месяц, когда я обратилась к врачу, он удивился: "А как это? Уже и делать ничего не нужно", - удивила актриса.

Напомним, недавно Снежана и Сергей Бабкины были в Харькове. Супруги во время обстрела города оказались в эпицентре взрывов. Вражеская ракета попала в соседний от пары дом.

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