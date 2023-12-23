Жена Беднякова по возвращении в Украину показала, как украсила елку без мужа

Жена украинского шоумена Андрея Беднякова – Анастасия Короткая – после того, как вместе с детьми вернулась из США в Украину украсила новогоднюю елку.

В своем Instagram блогерша рассказала, как прошел процесс украшения праздничного деревца. По ее словам, она украшала и декорировала дом сама. К слову, на елке виднеется минимальное количество украшений. Однако магию создают именно мерцающие рождественские огоньки. Вблизи новогодней красавицы стоят фигурки гномов, Санта Клауса, поезда и большого белого оленя.

Настя Короткая показала, как украсила новогоднюю елку / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Кроме деревца, Настя сделала несколько новогодних композиций из веточек зимних деревьев. Блогерша расположила их неподалеку от елки.

Настя Короткая показала, как украсила дом к зимним праздникам / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Интересно, что ее муж в это время отсутствовал. Короткая пошутила, что он еще задолго до ее приезда с детьми "украсил" комнату. И показала огромный телевизор с игровой приставкой и джойстиками.

Настя Короткая показала, как ее семья украсила дом / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Сказал убирать нельзя и что это – самая красивая "елочка", которую только можно представить. Говорит: "Вот это все ваше – ф*гня, а это – то, что надо". У Андрея очень-очень тонкое ощущение интерьерного стиля", – пошутила супруга Беднякова.

Напомним, недавно Леся Никитюк изысканно украсила дома новогоднюю елку с помощью роз. Ведущая даже поделилась секретом, как сделать так, чтобы цветы простояли подольше.

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