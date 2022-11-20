Жена Беднякова поделилась, когда узнала о беременности и как справляется с двумя детьми

Жена шоумена Андрея Беднякова, телеведущая Анастасия Короткая, в октябре родила сына, которого они с мужем назвали Остапом.

Как рассказала Настя, о беременности она узнала случайно 14 февраля в День влюбленных.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Ведущая поделилась, что ей с двумя маленькими детьми сложно, ведь с рождением сына все изменилось. Впрочем, Настя научилась справляться с Ксенией и Остапом.

"Я думаю, когда ты уже внутри ситуации, то как-то оно все и делается, и все выстраивается. С рождением ребенка, рождается и силы на него", — поделилась жена Беднякова.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Хотя, как призналась Настя, у нее мало времени остается на себя.

"Да я ничего не успеваю. Нормальный массаж лица уже пол года не делала, маникюр – вообще молчу. Но для себя решила, что обязательно каждый день чищу зубы (мамы новорожденных меня поймут), моюсь в холодном душе и застилаю кровать! Чтобы чувствовать себя человеком", — поделилась Короткая.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Также ведущая рассказала, как отреагировала на рождение братика их с Бедняковым 7-летняя дочь. В общем, Ксения ждала Остапа, хотя и немного ревновала родителей.

"Она его очень ждала. Но немного ревности тоже было. Сейчас очень любит. Все время целует и хочет взять на руки. Посмотрим, как дальше будет, когда начнет ее игрушки забирать", — рассказала ведущая.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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