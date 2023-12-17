Жена Беднякова приехала с детьми в Украину и пожаловалась на неприятные приключения во время путешествия

Анастасия Короткая вместе с сыном и дочерью прилетела из США.
Жена украинского шоумена Андрея Беднякова – Анастасия Короткая – вернулась с детьми в Украину.
Настя вместе с сыном и дочерью прилетела из США. Однако путешествие не обошлось без неприятных инцидентов. К слову, семья Беднякова летела немало времени на первом самолете. Тем временем годовалый сын супругов уже довольно немаленький, так что Короткая пожалела, что не взяла ему отдельное место, а весь полет держала на руках.
"Первым самолетом мы летели не помню сколько — где-то около дох*ра. Мы немного забыли, что Остап уже не ляля, и почему-то не взяли на него место. Это была огромная ошибка", — поделилась жена Беднякова.
Настя Короткая летела в Польшу с пересадкой. Однако второй самолет задержался на полтора часа. Оказалось, что не хватало чемоданов пассажиров. В частности, вещей Короткой тоже не было.
"Бежим на другой самолет, очень довольны, что большую часть дороги уже пролетели. Но, когда самолет полностью загрузили людьми, оказалось, им чего-то не хватает. И мы этого "что-то" ждали полтора часа в самолете. Это "что-то", чего не хватало, оказались чемоданы 50 процентов людей на самолете", — рассказала Короткая.
Затерянные чемоданы можно было забрать только на следующий день, так что жене Беднякова вместе с детьми пришлось задержаться. К счастью, им компенсировали проживание в отеле.
"Авиалинии согласились оплатить гостиницу. Мы взяли хорошую, так чтобы точно компенсировать нашу печаль. Авиалинии еще не знают, в какие долги мы их загоняем", — пошутила Настя.
На следующий день, когда Короткая поехала забрать потерянные чемоданы, ей отдали только один. К счастью, это была одежда именно с теплыми вещами.
Жена шоумена забрала уже тот чемодан и поехала к границе Польши с Украиной. Анастасия решила не ехать на автомобиле, а перейти его пешком.
Наконец, через 10 минут Короткая вместе с детьми прошла границу и оказалась в Украине, где их уже встретил Андрей Бедняков.
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