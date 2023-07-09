Жена Беднякова рассмешила, как нашла ксерокс на улице в США: шоумен попросил любимую не найти так мужчину

Жена шоумена Андрея Беднякова Анастасия Короткая, которая сейчас находится в США, рассказала историю, как нашла на улице ксерокс.

На странице в Instagram актриса поделилась видео, в котором, не сдерживая эмоций, поделилась подробностями своей находки. Короткая призналась, что теперь ищет людей, которым могла бы отправить факс:

"Иду, смотрю, ксеркос стоит. Я подумала: "Мне не надо, мне нечего ксерить". Подхожу поближе, а там еще и факс. Ксерокс говорит: "Бери меня. Это единственная возможность. Больше ты ксерокс на улице не найдешь". Люди добрые, что я могу сказать. Теперь я ищу людей, у кого есть факс. Потому что я хочу отправить факс, а мне некому ему отправить. Если у вас есть факс, напишите мне пожалуйста. Я вам сначала что-то отксерю, а потом по факсу отправлю", – рассказала артистка.

Искренние эмоции Короткой подняли настроение ее подписчикам, о чем они рассказали под постом: "Смеюсь до слез, за время войны это впервые. Спасибо за положительное отношение ко вселенной!", "Так насмеялась, до слез. Спасибо за это утро", "вы сделали мой день. Очень мало смеюсь, а сегодня вы мне дали такую возможность!", "как я ржу, с самого утра. Ну какая вы классная".

"Добил" поклонников и комментарий мужа Насти Андрея Беднякова. Он написал: "Ты главное так мужика не найти там, как ксерокс".

Напомним, недавно Настя Короткая похвасталась стройной фигурой в купальнике после вторых родов. Артистка выглядит непревзойденно.

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