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Жена Беднякова впервые по возвращении с детьми в Украину восхитила семейной фотосессией

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Жена Беднякова впервые по возвращении с детьми в Украину восхитила семейной фотосессией

Андрей Бедняков с семьей / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Супруги вместе с детьми предстали в новогодней фотосессии.

Жена украинского шоумена Андрея БедняковаАнастасия Короткая – устроила новогоднюю фотосессию с мужем и их двумя детьми.

Впервые за продолжительное время в кадре семья появилась в полном составе. Супруги позировали вместе с детьми у себя дома на фоне елки. Результатом съемок блогерша поделилась в своем фотоблоге. Так, Андрей держал на руках 8-летнюю дочь Ксению, а Анастасия – годовалого сына Остапа. Они трогательно обнимались и целовали друг друга.

Андрей Бедняков с семьей / © instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков с семьей / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков с семьей / © instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков с семьей / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Кроме того, жена Беднякова опубликовала нежные кадры, на которых изображены только дети и муж.

Андрей Бедняков с семьей / © instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков с семьей / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Вот чтобы в таком составе весь 2024 год и прошел, того же желаю каждой семье!", - поздравила поклонников по случаю праздников Короткая.

Интересно на такие слова отреагировал сам Андрей. В комментариях он наоборот пожелал своей семье стать еще больше, намекая на еще одного ребенка.

Андрей Бедняков с семьей / © instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков с семьей / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Да можно и в большем…", - заинтриговал Бедняков под словами жены.

Также блогерша добавила, что почти год ждала эту фотосессию с любимым фотографом.

Напомним, длительное время Анастасия Короткая вместе с детьми проживала за границей из-за полномасштабного вторжения. И на зимние праздники из США они отправились в родную Украину. Впрочем, на пути они столкнулись с некоторыми трудностями.

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Дата публикации
Просмотры
1596
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