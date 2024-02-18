Жена Белоножко впервые рассказала о его серьезных драках с Ющенко: "У него ножевые ранения"

Недоразумения между артистом и политиком возникали во времена их молодости.

Жена народного артиста Украины Виталия Белоножко впервые рассказала о серьезных драках ее мужа с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

Недоразумения между ними возникали во времена их молодости. Будущий Народный артист и политик жили недалеко друг от друга в поселках Сумской области. Конфликты между ними возникали из-за девушек. Более того, недоразумения Белоножко и Ющенко решали драками.

Виктор Ющенко / Фото: instagram.com/victor_yushchenko

"Он мне это рассказывал. Говорил: "Самое интересное, что его (Ющенко – прим. ред.) девушки переходили ко мне... Посмотри". Он раздевался, а у него там ножевые ранения, там, там, там. Драки были не на шутку!" – рассказала Светлана Белоножко в интервью Дмитрию Гордону.

Конфликты Виталий Белоножко и Виктор Ющенко, когда выросли с юношеского возраста, оставили в прошлом. Впоследствии они подружились, а третий президент даже приходил к артисту на дни рождения.

Виталий Белоножко

"Виталика все любили. Все с удовольствием приходили на дни рождения. Помню, когда 65 лет ему исполнилось, все президенты пришли. Настолько это приятно было. Вот просто им хотелось к его теплу прикоснуться, почувствовать эту ауру добра, доброжелательности, человечности", – вспомнила Светлана Белоножко.

Напомним, Виталия Белоножко не стало 9 января этого года. Недавно жена артиста рассказала, как после потери мужа справляется со своим горем.

Читайте также: