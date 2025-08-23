Жена Бибера показала их подросшего сына и нежно поздравила его с первым днем рождения

Джастин и Хейли Бибер / © Associated Press

Реклама

Жена канадского певца Джастина Бибера - модель Хейли - сообщила об особом празднике в их семейной жизни.

Сын супругов празднует свой первый день рождения. Джеку исполнился годик. Поэтому, по случаю особенной даты Хейли поделилась редкими фото с сынишкой. На кадрах модель нежно держала мальчика на руках и мило улыбалась ему. На снимках можно заметить, что Джек, который был одет в светлую одежду, уже очень сильно подрос. Правда, лицо его разглядеть не удастся. Супруги пока скрывают сынишку от посторонних глаз.

Хейли Бибер с сыном от Джастина Бибера / © instagram.com/haileybieber

Также Хейли нежно поздравила сынишку с днем рождения. Модель отметила, что это особое событие, когда исполняется годик. Жена исполнителя также дала понять, что стала очень сильно счастливой, когда в ее жизни появился сыночек, который является для нее олицетворением радости.

Реклама

"Тебе один год, мой прекрасный мальчик. С первым днем рождения, Джек! Ты - олицетворение радости", - обратилась к сыну модель.

Хейли Бибер с сыном от Джастина Бибера / © instagram.com/haileybieber

Напомним, в начале лета появились сплетни, что Джастин Бибер разводится с женой. Однако недавно пара красноречивым фото ответила на слухи об их разрыве.