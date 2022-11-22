Жена Болдуина напугала фото, где их годовалая дочь изображена с огромным синяком под глазом

Жена американского актера Алека Болдуина – Хилария – заставила поклонников изрядно волноваться.

В фотоблоге она опубликовала фото, где изображена их с мужем годовалая дочь. На снимке девочка предстала с огромным синяком под глазом.

Как рассказала Хилария, ее дочь серьезно травмировалась. Пока Болдуин была с другими детьми на прогулке, девочка, которая осталась дома из-за насморка, упала и ударилась о металлическую ножку стола.

Годовалая дочь Алека Болдуина / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

"Я была на улице со своим старшими и получила ужасный звонок, от которого замирает сердце. Люсия упала и ударилась лицом о металлическую ножку стола", — рассказала супруга Болдуина.

Хилария предупредила, что с дочкой все хорошо. Впрочем, некоторое время Люсия будет ходить с синяком под глазом.

Читайте также: