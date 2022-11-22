Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена Болдуина напугала фото, где их годовалая дочь изображена с огромным синяком под глазом

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
633
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена Болдуина напугала фото, где их годовалая дочь изображена с огромным синяком под глазом

Алек Болдуин с женой / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Хилария объяснила, что случилось с девочкой.

Жена американского актера Алека БолдуинаХилария – заставила поклонников изрядно волноваться.

В фотоблоге она опубликовала фото, где изображена их с мужем годовалая дочь. На снимке девочка предстала с огромным синяком под глазом.

Как рассказала Хилария, ее дочь серьезно травмировалась. Пока Болдуин была с другими детьми на прогулке, девочка, которая осталась дома из-за насморка, упала и ударилась о металлическую ножку стола.

Годовалая дочь Алека Болдуина / © instagram.com/hilariabaldwin
Годовалая дочь Алека Болдуина / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

"Я была на улице со своим старшими и получила ужасный звонок, от которого замирает сердце. Люсия упала и ударилась лицом о металлическую ножку стола", — рассказала супруга Болдуина.

Хилария предупредила, что с дочкой все хорошо. Впрочем, некоторое время Люсия будет ходить с синяком под глазом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
633
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация