Жена Болдуина нежно поздравила с 3-летием их дочь от суррогатной матери и показала празднование

Жена голливудского актера Алека Болдуина – Хилария – рассказала о празднике в семье.

На своей странице в Instagram избранница 65-летнего актера рассказала, что 25 февраля у их дочери Марии Лусии Виктории был день рождения. По случаю ее 3-летия звездные родители организовали девочке вечеринку в стиле любимых героев из мультфильма "Энканто".

Семья Болдуина отпраздновала день рождения Марии Лусии Виктории / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Так, Алек с женой и детьми в окружении шариков наделали много фотографий в этот праздничный день. Также Хилария показала, каким был праздничный торт для именинницы.

Семья Болдуина отпраздновала день рождения Марии Лусии Виктории / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

К слову, в своих поздравлениях жена Алека отметила, что их дочь очень часто превращается в разных персонажей и пошла по стопам папы-актера.

Семья Болдуина отпраздновала день рождения Марии Лусии Виктории / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

"Поздравляем нашу Марилу с 3-летием. Ты наш свет и любовь. В свои три года ты постоянно меняешь платья и полностью входишь в роли, которые играешь... Мы даже должны обращаться к тебе, как к принцессе, костюм которой ты одела, иначе будешь игнорировать нас, пока мы не сделаем это… Маленькая актриса… Ты всегда была мини-версией своего папы… Мне нравится, как ты после роли принцессы приходишь играть в мяч со своими старшими братьями до полного истощения. Как ты сильна! Наша жизнь становится лучше каждый день, и мы чувствуем себя такими счастливыми, что когда-то ты пришла в нашу жизнь", - растрогала Хилария.

Напомним, недавно ведущая Елена Кравец поздравила свою старшую дочь Марию с 21-летием и показала их фото, где они похожи, как две капли воды.

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