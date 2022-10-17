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Жена больного афазией Брюса Уиллиса поделилась семейными кадрами с актером и детьми

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Жена больного афазией Брюса Уиллиса поделилась семейными кадрами с актером и детьми

Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Жена голливудского актера показала, как семья провела лето.

Актриса Эмма Хемминг поделилась новыми кадрами со своим мужем Брюсом Уиллисом, страдающим от афазии.

На своей странице в соцсети жена голливудского актера опубликовала подборку по архивным видео. На них Эмма показала, как семья провела лето.

"Мы не верим в совершенство, однако лето 2022 года было очень близким к этому. Это, на самом деле, было волшебно", — написала Хемминг.

На видео поклонники увидели "крепкого орешка" счастливым и улыбающимся. Актер танцевал, бегал и смеялся вместе со своей семьей. Несмотря на болезнь актера, семья пытается активно проводить время вместе – заниматься спортом, гулять и уделять время хобби, у Уиллисов – это садоводство.

Напомним, что в марте этого года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностировали афазию — расстройство речи, возникающее после повреждения мозга. Из-за проблем со здоровьем он принял решение завершить свою актерскую карьеру.

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