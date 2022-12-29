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Жена больного афазией Брюса Уиллиса вспомнила начало их отношений: "Я влюбилась по уши"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
502
Время на прочтение
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Жена больного афазией Брюса Уиллиса вспомнила начало их отношений: "Я влюбилась по уши"

Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Возлюбленная актера поделилась архивными кадрами.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, Эмма Хемминг, вспомнила начало их романтических отношений.

В Instagram Эмма поделилась архивным видео по отдыху на горнолыжном курорте, где они с Уиллисом провели один из первых романтических уикендов вместе. Будущие супруги катались на квадроциклах и веселились в компании друзей. На момент знакомства Эмми было 29 лет, а Брюсу – 52.

"Той зимой, 15 лет назад, я влюбилась в него по уши", — подписала видео жена актера.

Под трогательным роликом с воспоминаниями свои комментарии оставили дочери Брюса от брака с Деми Мур. Девушки были рады увидеть отца таким счастливым и улыбающимся.

"Это сносит мне крышу", – написала Скаут Уиллис.

"Это обольщает мое сердце сиять", — добавила ее сестра Талула.

Напомним, недавно стало известно, что состояние больного афазией Брюса Уиллиса серьезно ухудшилось. Из-за проблем со здоровьем актер уже также составил завещание и распределение своего состояния между семьей.

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Дата публикации
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