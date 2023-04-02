Жена больного деменцией Брюса Уиллиса поделилась трогательными кадрами актера с дочерью

В семье голливудского актера Брюса Уиллиса праздник – день рождения празднует его дочь Мэйбел Рэй.

Жена звезды Эмма Хеминг публично поздравила девочку с ее 11-летием на своей странице в Instagram и поделилась архивными фотографиями дочери. В трогательном видео поклонники могли увидеть и эксклюзивные кадры девочки с отцом.

"С 11-летием, Мейбл Рэй! Твоя энергия заразительна. Ты можешь зажечь целую комнату своей улыбкой и теплом. То, как ты любишь и заботишься о своей семье и друзьях – это прекрасное зрелище. Продолжай сиять моей любовью и всегда помни, что нужно прожить жизнь во всю", — нежно поздравила дочь Эмма.

Отметим, что Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в марте 2009 года. За два года у пары родился первый общий ребенок – дочь Мейбл Рэй. В 2014 году у супругов родилась вторая дочь, Эвелин Пенн. Также у Брюса есть трое взрослых дочерей от актрисы Деми Мур — Скаут, Румер и Талуллу.

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