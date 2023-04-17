Жена больного деменцией Брюса Уиллиса показала, как он впервые угостил маленькую дочь лимоном.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса восхищала кадрами из семейного архива.

После того, как звезде поставили неутешительный диагноз – лобно-височная деменция, Эмма Хеминг чаще делится теплыми воспоминаниями из их жизни. Так, на своей странице в Instagram жена актера опубликовала забавное видео, на котором Брюс впервые угощает свою дочь Мейбл долькой лимона.

На архивных кадрах счастливый отец держит дочь на руках и смеется над реакцией девочки на кислый фрукт.

"Эту воскресную милость вам дарят Мейбл и папа", — подписала видео Эмма.

Напомним, что в начале апреля Мейблу исполнилось 11 лет. По случаю праздника Эмма поделилась трогательным видео, на котором показала звездного отца с дочерью. Отметим, что вместе с супругой Брюс Уиллис также воспитывает 7-летнюю дочь – Эвелин Пенн.

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