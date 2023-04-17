Жена больного деменцией Брюса Уиллиса показала, как он впервые угостил маленькую дочь лимоном.

Эмма поделилась архивными кадрами.
Жена голливудского актера Брюса Уиллиса восхищала кадрами из семейного архива.
После того, как звезде поставили неутешительный диагноз – лобно-височная деменция, Эмма Хеминг чаще делится теплыми воспоминаниями из их жизни. Так, на своей странице в Instagram жена актера опубликовала забавное видео, на котором Брюс впервые угощает свою дочь Мейбл долькой лимона.
На архивных кадрах счастливый отец держит дочь на руках и смеется над реакцией девочки на кислый фрукт.
"Эту воскресную милость вам дарят Мейбл и папа", — подписала видео Эмма.
Напомним, что в начале апреля Мейблу исполнилось 11 лет. По случаю праздника Эмма поделилась трогательным видео, на котором показала звездного отца с дочерью. Отметим, что вместе с супругой Брюс Уиллис также воспитывает 7-летнюю дочь – Эвелин Пенн.
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