Жена больного деменцией Брюса Уиллиса показала редкие романтические фото с мужем

Возлюбленная звезды боевиков также поздравила его с важным праздником.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали деменцию, опубликовала редкие фото с ним.

Романтическими снимками британская модель Эмма Хеминг поделилась в своем Instagram. На фото супруги позировали на фоне тропических растений. Эмма изображена в голубой длинной рубашке и солнцезащитных очках. Рядом с ней стоял Брюс в соломенной шляпе, рубашке цвета хаки и шортах. На первом кадре жена актера нежно целовала его в щечку.

Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

А вот уже на другом фото Брюс Уиллис нежно обнял свою возлюбленную и поцеловал ее. Тем временем улыбающаяся Эмма прижалась к мужу.

Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Как оказалось, супруги празднуют важную дату. Исполнилось 16 лет с тех пор, как они начали встречаться. Именно по этому случаю модель опубликовала романтические фото с актером.

"16 лет рядом с этим особым мужчиной. Моя любовь и восхищение им только растет", — поделилась модель.

Напомним, недавно британская актриса Кэтрин Зета-Джонс тоже делилась романтическим фото со своим мужем, актером Майклом Дугласом. Знаменитость рассекретила, как они вместе встретили Рождество.

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