Жена больного деменцией Брюса Уиллиса умилила кадрами с мужем и дочерьми

Возлюбленная "крепкого орешка" вспомнила их путешествие в парк развлечений.
Жена голливудского актера Брюса Уиллса – Эмма Хеминг – в последнее время часто делится семейными архивами.
После того, как семья узнала о тяжелой болезни звезды, на странице Эммы стали чаще появляться кадры из прошлой жизни супругов. Так, на своей странице в Instagram жена Уиллиса поделилась забавным видео с их отдыха в парке развлечений.
На архивных кадрах супруги вместе с дочками весело провели время, катаясь на горках в Диснейленде. Несмотря на болезнь актера, Эмма уверена, что скоро семья сможет снова так весело провести время вместе.
"Будьте уверены, эта семья вернется за еще большим весельем и смехом, когда вы снова откроетесь как Тиана Байо! Спасибо за все воспоминания Splash Mountain", — написала Эмма.
Напомним, что в этом году у актера диагностировали тяжелую форму деменции — лобно-височную. К сожалению, из-за болезни актер постепенно теряет коммуникативные навыки и испытывает проблемы с памятью. Недавно средняя дочь Уиллиса Таллула от Деми Мур рассказала, как сейчас чувствует себя актер.
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