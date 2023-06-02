Жена больного деменцией Брюса Уиллиса умилила кадрами с мужем и дочерьми

Жена голливудского актера Брюса Уиллса – Эмма Хеминг – в последнее время часто делится семейными архивами.

После того, как семья узнала о тяжелой болезни звезды, на странице Эммы стали чаще появляться кадры из прошлой жизни супругов. Так, на своей странице в Instagram жена Уиллиса поделилась забавным видео с их отдыха в парке развлечений.

На архивных кадрах супруги вместе с дочками весело провели время, катаясь на горках в Диснейленде. Несмотря на болезнь актера, Эмма уверена, что скоро семья сможет снова так весело провести время вместе.

"Будьте уверены, эта семья вернется за еще большим весельем и смехом, когда вы снова откроетесь как Тиана Байо! Спасибо за все воспоминания Splash Mountain", — написала Эмма.

Напомним, что в этом году у актера диагностировали тяжелую форму деменции — лобно-височную. К сожалению, из-за болезни актер постепенно теряет коммуникативные навыки и испытывает проблемы с памятью. Недавно средняя дочь Уиллиса Таллула от Деми Мур рассказала, как сейчас чувствует себя актер.

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