Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена больного деменцией Брюса Уиллиса восхитила их редким романтическим фото

Жена больного деменцией Брюса Уиллиса восхитила их редким романтическим фото

Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Модель показала, как они раньше наслаждались отдыхом.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает деменцией, впервые за длительное время показала их совместный снимок.

Романтическим фото Эмма Хеминг поделилась в своем Instagram по случаю Дня святого Валентина. На снимке счастливые влюбленные позируют на фоне водопада. Улыбающийся Брюс Уиллис нежно целует жену, а та, в свою очередь, делает селфи.

"Любовь – это прекрасная вещь! Желаю всем счастливого Дня святого Валентина", — подписала фото Хеминг.

Брюс Уиллис с женой / © instagram.com/emmahemingwillis
Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Оказалось, что фото супругов – архивное. Они вместе наслаждались отдыхом в Канаде и прогуливались возле Ниагарского водопада. Как отметила модель, фото было сделано много лет назад, вероятно, в 2010 году.

Отметим, в 2022 году стало известно, что Брюс Уиллис – тяжелоболен. Спустя год оказалось, что звезда боевиков страдает от деменции. Состояние актрисы постоянно ухудшается. В частности, он уже теряет языковые навыки и перестает узнавать знакомых и родных.

Брюс Уиллис не появляется на публике, а его семья крайне редко публикует свежие фото с ним. Правда, недавно дочь актера Скаут показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация