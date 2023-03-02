Жена больного деменцией Брюса Уиллиса восхитила романтическим видео с мужем

Возлюбленная знаменитости поделилась семейным контентом.
Жена голливудского актера Брюса Уиллиса – модель Эмма Хеминг – порадовала поклонников архивным видео с больным деменцией мужем.
В Instagram–stories возлюбленная знаменитости опубликовала семейный ролик. В частности, на видео Брюс восхваляет бренд Хемминг CocoBaba, который специализируется на уходе за кожей.
"Как на счет этого? Я схожу с ума от этого", — комментирует на видео Брюс.
Между тем Эмма отметила, что Уиллис – ее самый преданный фанат, которого она безумно любит.
"Ой, мой самый большой поклонник. Я влюблена в него", — отметила Эмма.
Напомним, в марте прошлого года дочери Брюса Уиллиса сообщили, что у их отца врачи диагностировали афазию (расстройство речи, которое возникает из-за повреждения мозга). Впрочем, недавно стало известно, что знаменитый актер на самом жеде страдает от одной из самых тяжелых форм деменции, тем временем афазия была лишь одним из симптомов этой болезни. К сожалению, пока нет лекарств, которые помогли бы Брюсу.
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