Жена больного деменцией Брюса Уиллиса восхитила романтическим видео с мужем

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса – модель Эмма Хеминг – порадовала поклонников архивным видео с больным деменцией мужем.

В Instagram–stories возлюбленная знаменитости опубликовала семейный ролик. В частности, на видео Брюс восхваляет бренд Хемминг CocoBaba, который специализируется на уходе за кожей.

"Как на счет этого? Я схожу с ума от этого", — комментирует на видео Брюс.

Брюс Уиллис / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Между тем Эмма отметила, что Уиллис – ее самый преданный фанат, которого она безумно любит.

"Ой, мой самый большой поклонник. Я влюблена в него", — отметила Эмма.

Напомним, в марте прошлого года дочери Брюса Уиллиса сообщили, что у их отца врачи диагностировали афазию (расстройство речи, которое возникает из-за повреждения мозга). Впрочем, недавно стало известно, что знаменитый актер на самом жеде страдает от одной из самых тяжелых форм деменции, тем временем афазия была лишь одним из симптомов этой болезни. К сожалению, пока нет лекарств, которые помогли бы Брюсу.

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