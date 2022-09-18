Жена Бруклина Бекхэма умилила нежным фото с любимым в постели

Модель Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм делятся с поклонниками всеми моментами жизни.

В своем Instagtram Никола Пельтц поделилась нежной утренней фотографией со своим мужем Бруклином Бекхэмом. Влюбленные чувственно обнимались, прижавшись друг к другу лицом.

Романтическое фото с любимым Никола решила оставить без подписи. В комментариях Бруклин написал к жене милое обращение: "Я люблю тебя".

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Гармонию между супругами заметили и их поклонники. В комментариях под фото пользователи Сети порадовались счастливым отношениям Бруклина и Николы.

Это так нежно!

Вы прекрасная пара!

Как это мило... Вы такие красивые!

Однако поклонников взволновал еще один забавный вопрос. Фанам стало интересно, кто же сделал фото для пары, ведь на нем они словно спят и руки обоих находятся в кадре.

Меня одну беспокоит, кто это фотографирует спящих людей?

Кажется, в вашем доме кто-то есть!

Кто третий на этом фото?

Напомним, что не все находят отношения Бруклина Бекхэма и Никогда Пельтц удачными. Недавно стало известно о серьезных конфликтах невестки со звездной свекровью Викторией Бекхэм, которая довела жену сына до слез во время свадьбы.

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