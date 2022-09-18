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Жена Бруклина Бекхэма умилила нежным фото с любимым в постели

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Жена Бруклина Бекхэма умилила нежным фото с любимым в постели

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Модель Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм делятся с поклонниками всеми моментами жизни.

В своем Instagtram Никола Пельтц поделилась нежной утренней фотографией со своим мужем Бруклином Бекхэмом. Влюбленные чувственно обнимались, прижавшись друг к другу лицом.

Романтическое фото с любимым Никола решила оставить без подписи. В комментариях Бруклин написал к жене милое обращение: "Я люблю тебя".

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © instagram.com/nicolaannepeltz
Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Гармонию между супругами заметили и их поклонники. В комментариях под фото пользователи Сети порадовались счастливым отношениям Бруклина и Николы.

  • Это так нежно!
  • Вы прекрасная пара!
  • Как это мило... Вы такие красивые!

Однако поклонников взволновал еще один забавный вопрос. Фанам стало интересно, кто же сделал фото для пары, ведь на нем они словно спят и руки обоих находятся в кадре.

  • Меня одну беспокоит, кто это фотографирует спящих людей?
  • Кажется, в вашем доме кто-то есть!
  • Кто третий на этом фото?

Напомним, что не все находят отношения Бруклина Бекхэма и Никогда Пельтц удачными. Недавно стало известно о серьезных конфликтах невестки со звездной свекровью Викторией Бекхэм, которая довела жену сына до слез во время свадьбы.

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