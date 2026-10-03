Жена Брюса Уиллиса, которая отселила его в отдельный дом, показала звезду и заговорила о диагнозе

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © Associated Press

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Жена Брюса Уиллиса, британская модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис, впервые за длительное время публично заговорила о состоянии мужа.

Она показала свежее фото голливудской звезды и рассказала, как его диагноз изменил ее жизнь. Так, в фотоблоге Эмма опубликовала кадр с отдыха, на котором Брюс Уиллис позирует в футболке, шляпе и солнцезащитных очках. Свой пост она посвятила Всемирной неделе осведомленности о фронтотемпоральной деменции — заболевании, с которым живет актер.

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«Я не могу пережить Всемирную неделю осведомленности о фронтотемпоральной деменции, не вспомнив о Брюсе. Он является движущей силой моей деятельности в этой сфере. Благодаря ему передо мной открылось столько возможностей и дверей, и я и дальше буду проходить сквозь них, продолжая это дело», — написала Эмма.

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Брюс Уиллис / © instagram.com/emmahemingwillis

Она подчеркнула, что не хочет, чтобы диагноз мужа стал трагической страницей их жизни. Наоборот, Хеминг-Уиллис использует собственный опыт, чтобы привлекать внимание людей с деменцией и поддержать их семьи.

«Я не позволю, чтобы его диагноз был тщетным. Я знаю, как бы он гордился, узнав, что благодаря ему семьи, живущие с фронтотемпоральной деменцией, другими формами деменции, а также ухаживающие за близкими люди получают возможность быть услышанными и увиденными», — отметила она.

Эмма также подчеркнула, что даже на этом сложном этапе жизни Брюс продолжает оставаться для нее человеком, которым она гордится.

«На этом новом этапе жизни Брюс продолжает укреплять свое наследие. Он был и навсегда останется, черт побери, легендой. И я невероятно горжусь тем, что являюсь его женой», — эмоционально завершила свой пост Хеминг-Уиллис.

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Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © Associated Press

Что известно о состоянии Брюса Уиллиса и его болезни

В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила о завершении его актерской карьеры из-за проблем со здоровьем. Сначала стало известно, что у него диагностировали афазию — расстройство, влияющее на способность человека говорить, понимать речь, читать или писать.

В феврале 2023 года родные актера сообщили, что его состояние получило более точный диагноз — фронтотемпоральная деменция. Это группа заболеваний, которая прежде всего поражает лобные и височные части мозга и может влиять на речь, поведение и когнитивные функции.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © Associated Press

С тех пор семья Уиллиса неоднократно просила общественность уважать его конфиденциальность. Эмма Хеминг-Уиллис стала активно говорить о деменции и поддерживать осведомленность об этом заболевании.

Ранее сообщалось, что из-за прогрессирования болезни Брюс живет отдельно от Эммы и их дочерей. Так, Брюса переселили в отдельное одноэтажное здание недалеко от основного дома. Такое решение, по словам Эммы, было связано прежде всего с необходимостью организовать для актера надлежащий медицинский уход и сделать его жизнь более комфортной.

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К слову, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году. У супругов две дочери — Мейбл и Эвелин. От предыдущего брака с актрисой Деми Мур у Уиллиса также есть три взрослых дочерей — Румер, Скаут и Таллула. Кстати, недавно Таллула Уиллис тоже показала новое фото с отцом во время визита к нему домой.

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