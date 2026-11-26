Брюс Уиллис с женой / © Associated Press

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Жена голливудского актера Брюса Уиллиса на редком фото показала, как сейчас выглядят их дочери, и похвасталась, как с ними наслаждается отдыхом в Австрии.

Британская модель Эмма Хеминг отправилась в отпуск. Компанию избраннице артиста составили их дочери — 14-летняя Мэйбел и 12-летняя Эвелин. Семья улетела за пределы Штатов, а именно в Австрию. В своем Instagram модель уже опубликовала первые фото с путешествия, на которых можно заметить, как сейчас выглядят их с Брюсом Уиллисом дочери.

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Кстати, в Австрии семья актера остановилась в особенном месте. Они отдыхают в курортной гостинице, которой уже 400 лет. Особенно Эмме Хеминг нравится, как все вокруг уже украшено новогодним декором, а дочерям есть где погулять и чем полюбоваться.

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Жена Брюса Уиллиса с их дочерьми / © instagram.com/emmahemingwillis

«Поистине особенный отдых в потрясающей и уникальной 400-летней гостинице. Это идеальное место, чтобы провести время с детьми», — поделилась модель.

Отметим, семья Брюса Уиллиса сейчас переживает нелегкие времена. В 2023 году стало известно, что у актера лобно-височная деменция. Эта болезнь неизлечима и, к сожалению, быстро прогрессирует. С тех пор звезда Голливуда избегает публичности. Однако, заметить его можно в фотоблогах родных. Недавно дочь Брюса Уиллиса от актрисы Деми Мур растрогала новым фото с отцом, которого изменила до неузнаваемости болезнь.

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