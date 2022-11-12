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Жена Брюса Уиллиса на совместном фото с актером поздравила его бывшую с днем рождения

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Жена Брюса Уиллиса на совместном фото с актером поздравила его бывшую с днем рождения

Супруги сделали милое фото для Деми Мур.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, поделилась совместным фото с мужем, на котором поздравила его бывшую Деми Мур с днем рождения.

Актриса отпраздновала свое 60-летие 11 ноября. Бывший муж и его нынешняя избранница присоединились к поздравлениям.

В сторис в Instagram Эмма опубликовала фотографию, на которой вместе с Брюсом улыбались, держа в руках мемуары Деми под названием "Наизнанку". В свою очередь, Мур сделала репост публикации на свою страницу.

© instagram.com/emmahemingwillis
Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"С днем рождения, Деми. Мы любим тебя изнутри и извне", — подписала фото жена Уиллиса.

Деми Мур и Брюс Уиллис одна из немногих пар Голливуда, кому удалось сохранить дружеские отношения даже после развода. К тому же у экс-супруги трое общих дочерей.

Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса на семейных кадрах показала, как выглядит сейчас больной ффазией актер.

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Дата публикации
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