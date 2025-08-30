Жена Брюса Уиллиса ответила на критику ее решения поселить тяжелобольного актера в отдельном доме

Брюс Уиллис с женой / © instagram.com/emmahemingwillis

Жена больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса отреагировала на критику ее решения поселить мужа в отдельном доме.

Состояние звезды Голливуда ухудшается. Поэтому, его жене, британской модели Эмми Хеминг-Виллис, пришлось принять сложное для нее решение - поселить мужа в отдельном доме. Новый дом знаменитости является одноэтажным и полностью обустроенным с учетом его потребностей. Также Брюс Уиллис находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

Однако Эмма Хеминг-Уиллис столкнулась из-за этого с критикой. Модель понимала, что люди поделятся на два лагеря. В Instagram Эмма объяснила свою позицию. Жена актера отметила, что люди без опыта ухода за пациентами с деменцией не знают всех реалий этой болезни. По словам избранницы артиста, только семья понимает, как на самом деле лучше ее мужу.

Брюс Уиллис с женой / © Associated Press

"Я знала, что, поделившись нашей личной информацией, мы увидим два лагеря, верно? Люди со своим мнением и люди с реальным опытом. Вот с чем сталкиваются опекуны - с осуждением и критикой со стороны других. Ничто не меняет мнение так сильно, как пережитый опыт. Даже если кто-то близко знаком с деменцией или другим заболеванием, он не находится с тобой дома, поэтому не знает, каковы отношения в твоей семье. Правда в том, что мнения очень громкие. Но если у людей нет подобного опыта, у них нет права голоса", - отметила модель.

К дискуссии присоединилась дочь Брюса Уиллиса от актрисы Деми Мур. Талула Уиллис поддержала жену отца и поблагодарила ее за все, что она делает для семьи: "Я так тебя люблю. Мы тебя очень любим. Спасибо за все, что ты делаешь для нас и нашей семьи".

Отметим, Брюс Уиллис страдает от деменции. Болезнь, от которой нет лекарств и которая быстро прогрессирует, актеру диагностировали в 2023 году. Состояние звезды Голливуда ухудшается. Семья пытается избегать публичности, однако известно, что Уиллис уже потерял способность говорить.