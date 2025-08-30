- Дата публикации
Жена Брюса Уиллиса ответила на критику ее решения поселить тяжелобольного актера в отдельном доме
Дочь Брюса Уиллиса от Деми Мур обратилась к Эмме Хеминг-Уиллис.
Жена больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса отреагировала на критику ее решения поселить мужа в отдельном доме.
Состояние звезды Голливуда ухудшается. Поэтому, его жене, британской модели Эмми Хеминг-Виллис, пришлось принять сложное для нее решение - поселить мужа в отдельном доме. Новый дом знаменитости является одноэтажным и полностью обустроенным с учетом его потребностей. Также Брюс Уиллис находится под круглосуточным наблюдением специалистов.
Однако Эмма Хеминг-Уиллис столкнулась из-за этого с критикой. Модель понимала, что люди поделятся на два лагеря. В Instagram Эмма объяснила свою позицию. Жена актера отметила, что люди без опыта ухода за пациентами с деменцией не знают всех реалий этой болезни. По словам избранницы артиста, только семья понимает, как на самом деле лучше ее мужу.
"Я знала, что, поделившись нашей личной информацией, мы увидим два лагеря, верно? Люди со своим мнением и люди с реальным опытом. Вот с чем сталкиваются опекуны - с осуждением и критикой со стороны других. Ничто не меняет мнение так сильно, как пережитый опыт. Даже если кто-то близко знаком с деменцией или другим заболеванием, он не находится с тобой дома, поэтому не знает, каковы отношения в твоей семье. Правда в том, что мнения очень громкие. Но если у людей нет подобного опыта, у них нет права голоса", - отметила модель.
К дискуссии присоединилась дочь Брюса Уиллиса от актрисы Деми Мур. Талула Уиллис поддержала жену отца и поблагодарила ее за все, что она делает для семьи: "Я так тебя люблю. Мы тебя очень любим. Спасибо за все, что ты делаешь для нас и нашей семьи".
Отметим, Брюс Уиллис страдает от деменции. Болезнь, от которой нет лекарств и которая быстро прогрессирует, актеру диагностировали в 2023 году. Состояние звезды Голливуда ухудшается. Семья пытается избегать публичности, однако известно, что Уиллис уже потерял способность говорить.