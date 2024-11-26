Жена Брюса Уиллиса показала, как с их двумя заметно подросшими дочками поразвлекалась в Париже

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса показалась с их двумя заметно подросшими дочерьми во Франции.

Семейство отправилось на отдых в Париж, о чем модель Эмма Хеминг рассказала в своем Instagram. В частности, избранница звезды боевиков опубликовала кадры, где она с 12-летней Мэйбл и 10-летней Эвелин позирует на фоне Эйфелевой башни, на вершину которой они впоследствии поднялись. Эмма поделилась, что уехала с дочками в Европу, чтобы отдохнуть. Кроме того, она пообещала поклонникам немало контента с путешествия, ведь запаслась селфи-палкой, которая будет служить им как штатив.

"Париж – это всегда хорошая идея, особенно с новым гаджетом мамы – селфи-палкой, которая работает как штатив", – подписала кадры модель.

Жена Брюса Уиллиса с дочерьми в Париже / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Эмма Хеминг также вспомнила свое последнее путешествие в Париж. Это было, когда Мэйбл была еще совсем маленькой. В Европу семейство тогда летало вместе с Брюсом Уиллисом. Также модель показала архивные фото с того времени, когда их подловили местные папарацци.

"Мэйбл была еще совсем маленькой, когда мы последний раз были в Париже", – поделилась модель.

Брюс Уиллис с дочерью Мейбл в Париже / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Напомним, голливудский актер Брюс Уиллис сейчас страдает от тяжелой болезни – деменции, лекарства от которой не существует. Недавно Эмма Хеминг рассказывала, какие у него были первые симптомы недуга.

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