Жена Брюса Уиллиса показала, как выглядит сейчас больной деменцией актер

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, показала редкие кадры с любимым.

Эмма Хеминг трогательно поздравила мужчину с Днем отца и показала его нежное фото с дочерью. Девочка прислонилась к его плечу, а звездный отец поцеловал ее в лоб.

"День отца – это время, когда я могу задуматься над своей глубокой благодарностью и уважением к Брюсу, наблюдая за тем, как он воспитывает наших детей. То, чему он их учит, может быть не совсем "традиционным", но оно будет передаваться с поколение в поколение. Безусловная любовь, доброта, сила, сострадание, терпение, щедрость, стойкость.

Брюс Уиллис с дочерью / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

В этот же день в семье Уиллса праздновали еще одну важную дату – его жена встретила свой день рождения. В праздничный день также поделилась семейными кадрами со своими дочерьми и друзьями, и, конечно, восхищала нежным фото в объятиях "крепкого орешка".

Жена Брюса Уиллиса с дочерьми / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Читайте также: