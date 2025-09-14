Жена Брюса Уиллиса призналась, как его диагноз и переезд повлияли на нее и детей: "Есть собственный язык"

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © Associated Press

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса трогательно поделилась подробностями жизни их семьи после серьезного диагноза у звезды и его переезда в другой дом.

Так, ранее модель Эмма Хеминг-Уиллис заявляла, что артист вынужденно переехал в отдельный дом, где живет без нее и детей. Дело в том, что в 2023 году у звезды "Крепкого орешка" обнаружили лобно-височную деменцию, что со временем постепенно забирает у него возможность говорить и меняет поведение.

В новом интервью для The Sunday Times Эмма призналась, что одно из самых трудных решений в ее жизни — переезд Брюса во второй дом, где он находится под круглосуточным наблюдением. В то же время, по словам модели, этот шаг дал возможность и ей, и дочерям Мейбл и Эвелин снова чувствовать теплоту семейных отношений.

"Среди грусти и дискомфорта это был правильный шаг — для него, для наших девочек, для меня. В конце концов, я смогла снова стать его женой. И это такой подарок", — сказала Хеминг.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © instagram.com/emmahemingwillis

Жена актера делится, что говорила с их дочерьми о переезде родного человека и объясняла, что это лишь "новый этап в болезни папы, когда уход, который ему нужен, меняется". Эмма объясняла девочкам, что "папа все равно хотел бы, чтобы у них были встречи для игр, совместные ночевки и больше свободы". Смягчить такую досадную новость для 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин модель взялась словами о просто "втором доме" для папы. Несмотря на сложное состояние Брюса, дочери актера уже научились ладить с тяжелобольным отцом. Они приходят после школы и играют в саду.

"Девочкам не нужно, чтобы он был каким-то таким или не таким. Они адаптировались к его болезни и знают, как вести себя рядом с ним. Это прекрасно, но им трудно. Они скучают по нему", — добавила Эмма.

Эмма Хеминг с детьми от Брюса Уиллиса / © instagram.com/emmahemingwillis

Сейчас, по словам Эммы, у Брюса также появилось немного больше свободы — он проводит время с друзьями и даже устраивает "мужские тусовки" каждую пятницу. Для близких и друзей это шанс побыть с ним без дополнительного напряжения, которое возникало дома.

Хеминг также рассказала, что с прогрессированием болезни их отношения с Брюсом приобрели несколько иную форму: "У нас есть собственный язык, наш собственный способ быть друг с другом. Но я все равно благодарна. Я очень благодарна, что мой муж все еще здесь".

Напомним, недавно Эмма Хеминг вспомнила непростой период в браке с Брюсом Уиллисом, когда они были на грани развода незадолго до диагностирования у звезды болезни.