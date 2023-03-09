Жена Брюса Уиллиса прокомментировала слухи, что его бывшая Деми Мур переехала к ним

В Сети обсуждают, что Деми Мур решила провести побольше времени с больным экс-мужем.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, актриса Эмма Хэмминг отреагировала на слухи о том, что бывшая жена "крепкого орешка" Деми Мур переехала к ним.

Говорят, что Деми, которая после развода осталась в хороших дружеских отношениях с Уиллисом, хочет "быть до конца" с экс-сурпугом, у которого диагностировали деменцию.

Брюс Уиллис с женой / Фото: Associated Press

В сторис своей страницы в Instagram Хэмминг разместила пост с этими слухами: "Деми Мур переехала к бывшему Брюсу Уиллису и его жене, чтобы помочь заботиться о нем после диагностирования у него деменции".

Хэмминг призвала прессу остановиться и не писать бред: "Давайте уничтожим это в зародыше. Это так тупо. Пожалуйста, остановитесь", — написала жена Уиллиса.

Жена Брюса Уиллиса прокомментировала слухи о Деми Мур / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Напомним, что диагноз лобно-височная деменция Брюсу Уиллису был поставлен в середине февраля. О страшной болезни актера сообщила в своем Instagram его бывшая жена Деми Мур.

Брюс Уиллис и Деми Мур / Фото: Getty Images

Отметим, что в марте 2022 года у Уиллиса диагностировали афазию — это расстройство речи, возникающее после повреждения мозга. Из-за него поражаются речевые и когнитивные способности. Поэтому Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру.

Впоследствии выяснилось, что афазия, которую у актера нашли в прошлом году, является одним из симптомов деменции.

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