Жена Брюса Уиллиса рассказала, как актер борется с тяжелой болезнью: "Вариантов немного"

Голливудский актер Брюс Уиллис сейчас пытается бороться с тяжелым заболеванием – лобно-височной деменцией, которую у него диагностировали в феврале 2023 года.

Жена звезды, Эмма Хемминг, поделилась подробностями состояния здоровья мужа. Она призналась, что вариантов лечения, к сожалению, практически нет. Вся существующая терапия направлена на то, чтобы улучшить состояние больного и не дать болезни прогрессировать.

"Когда живешь в мире деменции, понимаешь, что вариантов немного. Но некоторые не хотят опускать руки и просто лежать, ведь именно так происходят изменения", — сказала Эмма на премьере фильма "Маленькие пустые коробки" о борьбе с деменцией, пишет The Sun.

Брюс Уиллис с женой / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Как рассказывала Эмма, определенная проблема и четко поставленный диагноз, хотя и расстраивают семью, однако значительно облегчают понимание о дальнейших этапах терапии.

Поэтому звездная не семья пытается и дальше искать способы, чтобы облегчить самочувствие Уиллиса. Эмма вместе с дочерями Брюса и его бывшей супругой, актрисой Деми Мур, стараются постоянно быть рядом и помогать ему.

Напомним, в апреле в семье звезды произошло пополнение — дочь Уиллиса, Румер, подарила актеру внучку.

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