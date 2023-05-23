Жена Брюса Уиллиса рассказала, как их 9-летняя дочь заботится о больном деменцией актере

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса пытается уделять ему достаточно внимания во время борьбы с деменцией.

Вместе с женой Эммой Хеминг актер не стал скрывать от младших дочерей, что испытывает проблемы со здоровьем. Как поделилась Эмма, дочери не только хорошо понимают ситуацию, но и стараются всячески помогать отцу.

Брюс Уиллис с семьей / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Да, 9-летняя Эвелин в свободное время читает факты о деменции и пытается найти способы облегчить жизнь своему папе.

"Я должен рассказать вам эту историю, и должен сделать это без слез, потому что, когда я услышала это от Эвелин, я расплакалась. Она спросила меня, знаю ли я, что люди с деменцией могут страдать от сильного обезвоживания. Я ответила, что не знаю и спросила, откуда знает она, она ответила, что когда имела свободное время в школе, она нашла "интересные факты о деменции". факты", — поделилась Эмма в видео в Instgaram.

Такая забота со стороны дочери очень тронула ее. Эмма пообещала дочери, что всегда будет заботиться о том, чтобы Брюс получал нужное количество воды в течение дня.

"Я поблагодарила ее и сказала, что буду заботиться о том, чтобы отец всегда имел бутылку с водой под рукой… Это самое любящее и сочувственное, что можно сделать, — проявить любопытство и узнать о болезни своего папы. Важно узнавать о болезни наших близких, чтобы как можно лучше поддержать их и позаботиться о них", — отметила Эмма.

Напомним, что недавно Эмма рассказала, как Брюс Уиллис справляется с деменцией и какие шансы на его нормальную жизнь.

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