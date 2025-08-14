Жена Брюса Уиллиса рассказала, как узнала о болезни актера: "Было ощущение, будто я падаю в пропасть"

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис / © Associated Press

Жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса рассказала, как ей сообщили о диагнозе мужа, и поделилась своими переживаниями.

В интервью для ABC News, избранница артиста, модель Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что диагноз мужа был для нее шоком.

"Я была в панике. Я помню момент, когда узнала об этом и не слышала больше ничего вокруг. Это ощущалось как свободное падение", - поделилась Эмма.

После объявления диагноза жена Брюса Уиллиса делится с людьми информацией о состоянии актера и публикует видео, демонстрируя влияние деменции на человеческий организм.

На вопрос "Для тебя любовь - это...", Эмма ответила, что любовь - это красиво и ей посчастливилось ее испытывать.

Брюс Уиллис с женой / © instagram.com/emmahemingwillis

Также она анонсировала выход своей книги под названием "The Unexpected Journey", в которой она поделится личным опытом по уходу за мужчиной.

Болезнь Брюса Уиллиса - что известно

У голливудского актера Брюса Уиллиса врачи диагностировали одну из самых тяжелых форм деменции - лобно-височную.

О неутешительном диагнозе экс-супруга и друга сообщила актриса Деми Мур. Она отметила, что о первых симптомах они узнали в 2022 году, а 16 февраля 2023 года на сайте Ассоциации лобно-височной деменции появилось официальное заявление семьи Брюса Уиллиса. В нем, в частности, говорится, что на сегодня не существует способов лечения от этой болезни, но семья звезды надеется, что "эта реальность может измениться в ближайшие годы".

Напомним, в конце июля состояние актера Брюса Уиллиса значительно ухудшилось. Он потерял способность говорить и ходить.