Жена Брюса Уиллиса сделала новое заявление о его неизлечимой болезни: "Не осознает, что у него это есть"

Жена голливудской иконы Брюса Уиллиса — модель и общественный деятель Эмма Хеминг — поделилась мучительными подробностями о состоянии здоровья мужа.

По ее словам, актер, у которого диагностировали фронтотемпоральную деменцию, не понимает, что имеет серьезное заболевание мозга. В интервью подкасту Conversations with Cam Хеминг призналась, что Брюс не способен «сложить пазл» и связать изменения в собственном поведении с болезнью. Он воспринимает свое состояние как норму — и это, по словам жены, одновременно облегчение и трагедия.

«Это и благословение, и проклятие. Брюс так и не осознал, что имеет эту болезнь. И, если честно, я рада, что он этого не знает», — сказала Эмма.

Актер завершил карьеру в 2022 году после того, как врачи диагностировали у него афазию — расстройство речи, вызванное поражением отдельных участков мозга. Впоследствии стало известно, что настоящей причиной является фронтотемпоральная деменция — сложное нейродегенеративное заболевание, которое обычно поражает людей в возрасте до 60 лет и проявляется изменениями характера, поведения и коммуникации.

Хеминг отметила, что состояние Уиллиса отличается от болезни Альцгеймера. В частности, он до сих пор узнает близких и реагирует на родных. В то же время жена звезды призналась, что задолго до диагноза чувствовала — в их отношениях что-то необратимо меняется.

«Ты думаешь, что это кризис в браке, что что-то идет не так между вами… А потом появляется диагноз — и все становится понятным», — поделилась она.

