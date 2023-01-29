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Жена Брюса Уиллиса восхищала нежными кадрами с больным афазией актером

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1745
Время на прочтение
1 мин
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Жена Брюса Уиллиса восхищала нежными кадрами с больным афазией актером

Брюс Уиллис с женой / Фото: Associated Press

Сейчас супруги пытаются больше времени проводить вместе.

Из-за своей болезни голливудский актер Брюс Уиллис все реже появляется на публике.

Однако жена звезды, Эмма Хеминг, время от времени уже делится с поклонниками общими кадрами с мужем. Так, в сторис в Instagram Эмма снова порадовала фанатов романтическим контентом с актером.

Жена Уиллиса добавила трогательное видео, на котором показала, как нежно Брюс держит ее за руку. К сторис Эмма добавила романтическую песню Гарри Стайлса Adore You.

© instagram.com/emmahemingwillis
Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Также Эмма поделилась архивным фото вместе с Брюсом. Фото было сделано более двух лет назад, еще до того, как Уиллис узнал о своей болезни.

© instagram.com/emmahemingwillis
Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Напомним, в 2022 году у актера была диагностирована афазия — болезнь головного мозга, которая влияет на язык и слух. Также у звезды проблемы с памятью. В связи с недугом Брюсу пришлось завершить актерскую карьеру. Сейчас все свободное время актер проводит с семьей.

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Дата публикации
Просмотры
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