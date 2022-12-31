Жена Брюса Уиллиса восхитила редким фото с их подросшими дочерьми

Эмма Хеминг показала, как проводит время с девочками.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса – модель Эмма Хеминг – поделилась с поклонниками семейным контентом.

В Instagram-stories знаменитость показала, как проводит время с их двумя общими дочерьми. В частности, Эмма с девочками была на прогулке и посетила Рокфеллерский центр.

Там стояла немалая рождественская елка, украшенная праздничными гирляндами и игрушками. Эмма с дочерьми решила возле праздничного дерева сделать снимок на память, которым модель и поделилась в фотоблоге.

Жена Брюса Уиллиса с дочерьми / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Отметим, что Эмма и Брюс, которые живут в браке с 2009 года, вместе воспитывают двух общих дочерей. Хеминг родила в 2012 году Мэйбел Рэй, а в 2014 году – Эвелин Пенн.

Напомним, недавно Эмма вспомнила, как начинались их отношения с Брюсом. В частности, возлюбленная актера поделилась видео с отдыха на горнолыжном курорте. Там пара провела один из первых романтических уикендов.

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