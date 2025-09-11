Жена Брюса Уиллиса впервые призналась, как хотела развестись с актером, и объяснила почему

Брюс Уиллис с женой / © Associated Press

Жена больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса впервые призналась, что хотела развестись с мужем.

Ухудшение отношений между супругами произошло незадолго до того, как у артиста диагностировали тяжелую болезнь. Британская модель Эмма Хеминг-Виллис в интервью Vanity Fair призналась, что их брак начал разрушаться. Жена актера замечала изменения в поведении мужа, и у нее создавалось впечатление, что просто не узнает его. Уже потом стало понятно, что влияло на поведение Брюса Уиллиса. Причиной была деменция. Когда у звезды Голливуда диагностировали болезнь, то его жена осталась рядом и стала поддержкой.

"Казалось, что брак рушится. Я просто не могла понять, что было не так. Но он был уже не тем человеком, за которого я выходила замуж. Сейчас мне трудно возвращаться в тот период нашей жизни. Но даже многие наши сотрудники вспоминают, как было трудно", - говорит модель.

Брюс Уиллис с женой / © instagram.com/emmahemingwillis

Отметим, у Брюса Уиллиса в 2022 году диагностировали афазию. Тогда поклонникам звезды Голливуда стало понятно, почему его игра в кадре за последние годы так ухудшилась. На фоне этого оргкомитет антипремии "Золотая малина" отменил номинацию актера. Однако через год все оказалось куда хуже. Врачи выяснили, что на самом деле у него не афазия, а деменция. Эта болезнь является неизлечимой, а состояние пациента стремительно ухудшается. Известно, что Брюс Уиллис потерял речевые функции, а жена поселила его в отдельном доме, где все обустроено под его нужды. Недавно бывшая избранница артиста – актриса Деми Мур – отреагировала на решение Эммы.