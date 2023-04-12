Жена Чмерковского с огромным животиком восхитила зажигательными танцами в обтягивающем комбинезоне

Беременная жена хореографа Макса Чмерковского – Пета Маргатройд – не перестает удивлять поклонников.

На последних месяцах беременности знаменитость продолжает устраивать зажигательные танцы и охотно делится соответствующими роликами в Instagram. На этот раз Пета затанцевала в паре с мужем.

На видео Макс Чмерковский энергично двигался, а рядом с ним те же движения повторяла беременная Маргатройд, одетая в обтягивающий комбинезон и рубашку. В общем, жена совсем не уступала хореографу. В конце танца Макс нежно обнял Пету, положив ей руки на животик.

"Бросайте все и идите немного потанцуйте со своей второй половинкой!" – призвал Чмерковский.

Напомним, Макс Чмерковский и Пета Маргатройд – семья танцоров. Они охотно устраивают разные танцы и показывают их подписчикам. Иногда к супругам может присоединиться их сын. Кстати, недавно пара воспроизвела выступление исполнительницы Рианны на Супербоуле.

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