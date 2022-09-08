Жена Дмитрия Гордона похвасталась семейной идиллией с мужем

Жена ведущего Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман показала романтический снимок с мужем.
Жена Дмитрия Гордона – Алеся Бацман – похвасталась семейной идиллией с мужем.
В своем Instagram журналистка опубликовала романтическое фото. На снимке запечатлены счастливые Алеся и Дмитрий. Знаменитость нежно обнимает любимую за талию и улыбается.
Влюбленные позировали перед камерой еще в летний жаркий день. Для фото Алеся собрала в хвост свои роскошные черные волосы, надела белую футболку с принтом и донесла лук красными очками. Дмитрий позировал перед камерой в фиолетовой футболке.
В комментариях под постом поклонники просто засыпали парочку комплиментами. Они отметили, что влюбленные просто светятся от счастья.
- Обожаю вашу пару!
- У голливудская улыбка на устах!
- Пусть всегда с вами живет любовь!
Напомним, недавно Дмитрий Гордон похвастался татуировкой, которую поклонница сделала в его честь. Девушка набила на ноге изображение своего кумира.
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