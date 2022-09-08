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Жена Дмитрия Гордона похвасталась семейной идиллией с мужем

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Жена Дмитрия Гордона похвасталась семейной идиллией с мужем

Дмитрий Гордон с женой / Фото: instagram.com/gordondmytro

Жена ведущего Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман показала романтический снимок с мужем.

Жена Дмитрия Гордона – Алеся Бацман – похвасталась семейной идиллией с мужем.

В своем Instagram журналистка опубликовала романтическое фото. На снимке запечатлены счастливые Алеся и Дмитрий. Знаменитость нежно обнимает любимую за талию и улыбается.

Влюбленные позировали перед камерой еще в летний жаркий день. Для фото Алеся собрала в хвост свои роскошные черные волосы, надела белую футболку с принтом и донесла лук красными очками. Дмитрий позировал перед камерой в фиолетовой футболке.

Дмитрий Гордон с женой / © instagram.com/alesiabatsman
Дмитрий Гордон с женой / Фото: instagram.com/alesiabatsman

В комментариях под постом поклонники просто засыпали парочку комплиментами. Они отметили, что влюбленные просто светятся от счастья.

  • Обожаю вашу пару!
  • У голливудская улыбка на устах!
  • Пусть всегда с вами живет любовь!

Напомним, недавно Дмитрий Гордон похвастался татуировкой, которую поклонница сделала в его честь. Девушка набила на ноге изображение своего кумира.

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