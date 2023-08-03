Жена Дмитрия Гордона показала их 7-летнюю дочь и удивила, как она называет Путина

Девочка отмечает день рождения.
Жена журналиста Дмитрия Гордона, ведущая Алеся Бацман, поделилась редким фото их средней дочери Алисы.
Сегодня, 3 августа, девочка отмечает день рождения. Алисе исполнилось 7 лет. По этому случаю знаменитая мама запостила у себя в Instagram фотографию ребенка и рассказала, как 7-летняя Алиса называет российского диктатора путина.
"Сегодня Алисе – 7 лет! Моя такая маленькая взрослая девочка. Это от нее я узнала, что настоящая фамилия российского диктатора не путин, а говно – владимир говно. А русские говорить неправильно, правильно – россиянцы. И тост всегда у Алисы один, неизменный – чтобы путин здох. Алиса очень хочет домой и нашей победы. Сегодня, задувая свечи, снова будет загадывать это желание!" – подписала кадры с дочерью Бацман.
Отметим, что у Алеси Бацман и Дмитрия Гордона трое общих детей – 11-летняя Санта, 7-летняя Алиса и 4-летняя Лиана. Также у Гордона есть четверо детей от предыдущего брака.
Напомним, недавно жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман поделилась редким фото, на котором изображена со всеми тремя дочерьми. Ведущая ошеломила сходством девочек со звездным отцом.
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