Жена Дмитрия Гордона показала их 7-летнюю дочь и удивила, как она называет Путина

Жена журналиста Дмитрия Гордона, ведущая Алеся Бацман, поделилась редким фото их средней дочери Алисы.

Сегодня, 3 августа, девочка отмечает день рождения. Алисе исполнилось 7 лет. По этому случаю знаменитая мама запостила у себя в Instagram фотографию ребенка и рассказала, как 7-летняя Алиса называет российского диктатора путина.

"Сегодня Алисе – 7 лет! Моя такая маленькая взрослая девочка. Это от нее я узнала, что настоящая фамилия российского диктатора не путин, а говно – владимир говно. А русские говорить неправильно, правильно – россиянцы. И тост всегда у Алисы один, неизменный – чтобы путин здох. Алиса очень хочет домой и нашей победы. Сегодня, задувая свечи, снова будет загадывать это желание!" – подписала кадры с дочерью Бацман.

Дочь Алеси Бацман и Дмитрия Гордона Алиса / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Отметим, что у Алеси Бацман и Дмитрия Гордона трое общих детей – 11-летняя Санта, 7-летняя Алиса и 4-летняя Лиана. Также у Гордона есть четверо детей от предыдущего брака.

Дети Дмитрия Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Напомним, недавно жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман поделилась редким фото, на котором изображена со всеми тремя дочерьми. Ведущая ошеломила сходством девочек со звездным отцом.

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