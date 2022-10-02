Жена Дмитрия Гордона показала их дочь-красавицу в день ее 10-летия

Так, сегодня, 2 октября, день рождения отмечает старшая дочь Дмитрия Гордона и Алеси Бацман — Санта.

По этому случаю знаменитая мама у себя на странице в Instagram разместила фотографию девочки и сообщила, что сегодня у ее ребенка первый серьезный юбилей – Санте исполняется 10 лет.

"У Санты сегодня первый большой юбилей – 10 лет! Пусть ее желание, главное для всех детей Украины, скорее сбудется!" – подписала фото Бацман.

На фотографии именинница изображена в полосатое платье бело-синего цвета, с разноцветными лентами в волосах, а на щечках девочки изображена бабочка.

Дочь Олеси Бацман и Дмитрия Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Подписчики Алеси присоединились к поздравлениям: "Поздравляю с днем рождения!", "с днем рождения Санту, а также маму с папой с днем рождения дочери! Здоровья крепкого, успехов во всем и мирного неба всем", "с днем рождения, милая! Пусть мир и счастье будут в жизни деток! Пусть детки только улыбаются и радуются!".

Отметим, что у Дмитрия Гордона семеро детей. 1992 родился сын Ростислав от брака с Натальей. В 1995 году родился сын Дмитрий от женщины по имени Злата. От второго брака с Еленой Сербиной Гордон имеет дочь Елизавету (1999) и сына Льва (2001). В 2011 году женился на журналистке Алесе Бацман, в браке с которой родились трое дочерей – Санта (родилась в 2012 году), Алиса (родилась в 2016 году) Лиана, которая появилась на свет в 2019-м.

Напомним, что недавно Дмитрий Гордон впервые показал младшую дочь от Алеси Бацман, которую не видел уже полгода. С началом полномасштабного вторжения Дмитрий Гордон вывез членов своей семьи за границу.

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