Жена Дмитрия Гордона показала, как он играл с 5-летней дочерью в шахматы

Журналист не забывает посвящать время детям.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон успевает не только быть профессионалом своего дела, но уделять время своей большой семье.

Так, в свой досуг Гордон устроил со средней дочерью от Алеси Бацман, 5-летней Алисой, турнир по игре в шахматы. Об этом на своей странице в Instagram рассказала супруга Дмитрия.

Алеся застилала снимок, на котором дочь вместе с известным отцом сосредоточенно играют в шахматы: "Кто кого?" – коротко подписала кадр Бацман.

instagram.com/alesiabatsman

В свою очередь, подписчики страницы Алеси не удержались, чтобы не выразить восхищение ее семьей: "просто выражаю уважение", "какие молодцы", "папа серьезно атакует".

Отметим, что у Дмитрия Гордона семь детей от разных отношений. В браке с журналисткой Алесей Бацман у Дмитрия родилось трое дочерей – Санта (род. 2012), Алиса (род. 2016), Лиана (род. 2019).

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